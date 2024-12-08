С Пика Любви спасли сломавшего ногу туриста

Ранее сообщалось, что на горнолыжном курорте Шерегеш в Кемеровской области ребёнок выпал из кабины подъёмника. По факту происшествия проводится доследственная проверка. Инструктор слишком рано открыл защитную раму, что и привело к падению. Пострадавший скатился вниз по склону как минимум на 10 метров.