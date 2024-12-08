С Пика Любви спасли сломавшего ногу туриста

«Мужчина состоял в туристической группе из 6-ти человек, поднимающейся на гору Пик Любви. Они планировали сделать переход на Пик Дружбы, но, не дойдя до Пика Молодёжный, он поскользнулся и травмировал ногу», — говорится в тексте.
Прибыв на место, спасатели оказали первую помощь пострадавшему, после чего с помощью носилок и страховки, по сложной скалистой местности, спустили его в село Аршан. Состояние туриста оценивается как удовлетворительное. По предварительной информации, у него перелом костей голени правой ноги.
Ранее сообщалось, что на горнолыжном курорте Шерегеш в Кемеровской области ребёнок выпал из кабины подъёмника. По факту происшествия проводится доследственная проверка. Инструктор слишком рано открыл защитную раму, что и привело к падению. Пострадавший скатился вниз по склону как минимум на 10 метров.