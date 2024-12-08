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В Новосибирской области в ДТП пострадали пять человек

НОВОСИБИРСК, 8 декабря. /ТАСС/. Два легковых автомобиля столкнулись на трассе в Новосибирской области, в результате пострадали пять человек, в том числе ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Источник: РИА "Новости"

«В результате столкновения двух автомобилей травмированы пять человек», — говорится в сообщении.

ДТП произошло утром 8 декабря. Как сообщают в ведомстве, мужчина 1986 г. р. на автомобиле Mazda без водительского удостоверения двигался по автодороге К-17Р Новосибирск — Кочки — Павлодар со стороны Карасука в направлении Новосибирска. По предварительной информации, на 139-м км трассы водитель Mazda выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Lada Granta под управлением мужчины 1998 г. р.

В результате происшествия травмы получили пять человек: оба водителя, мужчина-пассажир Lada Granta, пассажирка 1986 г. р. и ребенок 2013 г. р. автомобиля Mazda.