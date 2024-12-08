В Новосибирской области в ДТП пострадали пять человек

ДТП произошло утром 8 декабря. Как сообщают в ведомстве, мужчина 1986 г. р. на автомобиле Mazda без водительского удостоверения двигался по автодороге К-17Р Новосибирск — Кочки — Павлодар со стороны Карасука в направлении Новосибирска. По предварительной информации, на 139-м км трассы водитель Mazda выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Lada Granta под управлением мужчины 1998 г. р.