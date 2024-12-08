Российская туристка протаранила дерево на параплане в Турции

Только здесь после приёма в клинике выяснилось, что у неё сломана нога, несколько рёбер и закрытая черепно-мозговая.
Оказалось, что во время экстрим-тура 37-летняя женщина на турецком побережье решила хапнуть адреналина, но организаторы не учли один момент. Не было ветра. Стартовавшая женщина на скорости стремительно полетела вниз. Финальной точкой стало дерево, о которое она и «затормозила».
После мощнейшего удара о ветки и ствол ей пришла в голову только одна мысль: срочно возвращаться на родину. Здесь у неё и обнаружили те самые травмы. Сейчас экстремалка проходит лечение.