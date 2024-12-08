В Якутии при пожаре в многоквартирном доме погибли два человека

«В поселке Заря загорелся многоквартирный деревянный дом. При тушении сотрудники МЧС России обнаружили тела женщины и мужчины. Пожар на 340 кв. м потушили 35 специалистов и 9 единиц техники МЧС России. Предварительно установлено, что все случилось из-за неосторожного обращения с огнем», — говорится в сообщении.