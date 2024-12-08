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В Якутии при пожаре в многоквартирном доме погибли два человека

ЯКУТСК, 8 декабря. /ТАСС/. Пожар произошел в Мирнинском районе Якутии в многоквартирном доме, в результате погибли два человека. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.

Источник: РИА "Новости"

«В поселке Заря загорелся многоквартирный деревянный дом. При тушении сотрудники МЧС России обнаружили тела женщины и мужчины. Пожар на 340 кв. м потушили 35 специалистов и 9 единиц техники МЧС России. Предварительно установлено, что все случилось из-за неосторожного обращения с огнем», — говорится в сообщении.

Прокуратура города Мирный организовала проверку по факту пожара. По данным пресс-службы прокуратуры Якутии, пожар произошел в двухэтажном 12-квартирном жилом доме. В ходе проверки будет дана оценка причинам и условиям возгорания, соблюдению требований пожарной безопасности. На контроле прокуратуры находится соблюдение жилищных прав граждан.

пожары
МЧС