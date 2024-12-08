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Бастрыкин взял на контроль нападение бездомных собак на семью в Уфе

Стая бродячих собак напала на женщину с ребенком во дворе многоквартирного дома на улице Рихарда Зорге.

Председатель СК России Александр Бастрыкин взял на контроль нападение бездомных собак на женщину с ребенком в Уфе. Стая бродячих собак напала на них во дворе многоквартирного дома на улице Рихарда Зорге.

Как сообщают в ведомстве, женщине удалось защититься и избежать травм, однако стая длительное время обитает в районе. Собак часто видят в том числе вблизи образовательных учреждений, однако мер к организации их отлова не принимается.

В следкоме Башкирии по факту случившегося организована процессуальная проверка. Руководителю регионального управления СК Владимиру Архангельскому поручено доложить о ходе и результатах проверки в центральный аппарат ведомства.

Отметим, что об инцидента стало известно 6 декабря. 4 собаки побежали за женщиной и мальчиком, ожна из них пыталась укусить ребенка. Жнщина смогла зищититься, лишь отбиваясь сумкой.