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Сегодня ночью в Омске заживо сгорел мужчина

Трагедия произошла в гараже.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня ночью в гаражном боксе на Красноярском тракте погиб 54-летний мужчина. Как сообщили в СУ СКР по Омской области, он жил в установленной в гараже бытовке. Жилье ему временно предоставили родственники.

К трагедии привел возникший в гараже пожар. По предварительной версии, причиной стало неосторожное обращение с огнем.

«По факту ЧП проводится доследственная проверка. Следователи провели осмотр места происшествия, по делу будет проведена экспертиза, необходимая для установления причин пожара», — сообщили в СУ СКР.