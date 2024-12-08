Сегодня ночью в Омске заживо сгорел мужчина

Сегодня ночью в гаражном боксе на Красноярском тракте погиб 54-летний мужчина. Как сообщили в СУ СКР по Омской области, он жил в установленной в гараже бытовке. Жилье ему временно предоставили родственники.
К трагедии привел возникший в гараже пожар. По предварительной версии, причиной стало неосторожное обращение с огнем.
«По факту ЧП проводится доследственная проверка. Следователи провели осмотр места происшествия, по делу будет проведена экспертиза, необходимая для установления причин пожара», — сообщили в СУ СКР.