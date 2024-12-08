Аэропорты Ставрополья предупредили о задержках рейсов из-за тумана

«В связи с неблагоприятными погодными условиями и ограниченной видимостью в районе аэродрома возможны задержки рейсов на прибытие и на вылет. Все службы аэропорта работают в штатном режиме», — говорится в сообщении в Telegram-канале аэропорта Минеральных Вод.
Согласно онлайн-табло на сайте крупнейшего аэропорта Северного Кавказа, задерживается вылет самолета в Москву и прибытие рейса из Сургута.
О неблагоприятных погодных условиях и возможных задержках рейсов сообщается также в Telegram-канале второго аэропорта региона, который находится в Ставрополе. Согласно онлайн-табло на сайте аэропорта, в воскресенье днем задерживается прибытие рейса из Москвы.
По информации Гидрометцентра Ставрополья, в регионе за минувшие сутки из-за тумана видимость в некоторых территориях ухудшалась до 200−500 м.