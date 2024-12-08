В Калининграде владелец собаки избил прохожего металлическим ошейником

Инцидент произошёл утром 8 декабря в Центральном районе города. 62-летний калининградец, проходя мимо, сделал замечание владельцу собаки, который выгуливал «большого пса» без ошейника. Отмечается, что владельца собаки эти слова разозлили, и он ударил прохожего металлическим ошейником по голове. В результате у пострадавшего диагностировали закрытую черепно-мозговую травму.