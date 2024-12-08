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Школьника расстреляли из арбалета под Петербургом

Ребенок доставлен в больницу с проникающим ранением в глаз.

Источник: Комсомольская правда

8-летний мальчик получил тяжелую травму во время игры с другом. Как сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, инцидент произошел в деревне Заневка Всеволожского района Ленобласти.

— 7 декабря в полицию обратился 40-летний местный житель, он сообщил, что соседский мальчик выстрелил из игрушечного арбалета в глаз его 8-летнему сыну, — сообщили в полицейском главке.

Как установили сотрудники полиции, 11-летний соседский мальчик во время игры случайно выстрелил из игрушечного арбалета в товарища. Парень сделал стрелу сам из стебля камыша. Пострадавший ребенок доставлен в больницу с тяжелой травмой — проникающим ранением глаза.

— Ребенок находится в тяжелом состоянии, — уточнили в полиции. — По факту травмы проверка, по ее результатам будет вынесено соответствующее решение.