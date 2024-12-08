Школьника расстреляли из арбалета под Петербургом

Как установили сотрудники полиции, 11-летний соседский мальчик во время игры случайно выстрелил из игрушечного арбалета в товарища. Парень сделал стрелу сам из стебля камыша. Пострадавший ребенок доставлен в больницу с тяжелой травмой — проникающим ранением глаза.