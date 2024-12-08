В Улан-Удэ выясняют обстоятельства конфликта в школе между учащимися

— Начата проверка происшествия. Школой опрошены ученики, учителя, сотрудники ведомства находимся на связи с родителями. Проведен Совет по профилактике с приглашением законных представителей. После анализа фактов и, будут приняты правовые решения. В любом случае конфликты между учениками с рукоприкладством — это недопустимый случай, который потребует особого контроля, — говорится в сообщении ведомства.