В Гааге из-за взрыва в жилом доме погибли пять человек

Взрыв произошел в многоквартирном трехэтажном доме в Гааге около 06:15 утра по местному времени (08:15 мск). По данным региональной пожарной службы, в результате взрыва обрушились пять двухуровневых квартир, в ряде из них также были выбиты окна. После взрыва на месте инцидента вспыхнул пожар, потушить который удалось лишь спустя несколько часов. Что послужило причиной инцидента, пока не сообщается. Очевидцы утверждают, что слышали два взрыва.