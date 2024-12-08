В Гааге из-за взрыва в жилом доме погибли пять человек

По ее данным, в общей сложности из-под завалов были вытащены тела пяти человек. Кроме того, пять человек пострадали в результате взрыва. Один из них получил легкие травмы и после обследования медиками отправлен во временное убежище. Остальные находятся в больнице. Состояние двух из них оценивается как тяжелое.
В спасательной службе отметили, что специалисты всю ночь занимались разбором завалов. Утром они начали откачивать воду из подвалов. Ожидается, что работы на месте инцидента будут продолжаться весь день. В том числе спасатели намерены продолжить поиски погибших и пострадавших. Ранее сообщалось, что под завалами может находиться до 20 человек.
Тем временем, как передает телеканал NOS, люди начали приносить цветы в память о погибших в результате трагедии. На помощь пострадавшим уже собрано €125 тыс.
Взрыв произошел в многоквартирном трехэтажном доме в Гааге около 06:15 утра по местному времени (08:15 мск). По данным региональной пожарной службы, в результате взрыва обрушились пять двухуровневых квартир, в ряде из них также были выбиты окна. После взрыва на месте инцидента вспыхнул пожар, потушить который удалось лишь спустя несколько часов. Что послужило причиной инцидента, пока не сообщается. Очевидцы утверждают, что слышали два взрыва.