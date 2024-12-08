Разграбление президентского дворца в Дамаске. Видео

Ранее в соцсетях появились кадры, на которых вооруженные боевики идут по окружающей дворец территории и стреляют в воздух. Телеканал Al Hadath писал, что здание осталось без охраны.
Президентский дворец расположен в западной части города на горе Мезз. Он был построен еще в период правления предыдущего президента Сирии Хафеза Асада, отца нынешнего лидера.
В ночь на 8 декабря Асад покинул Дамаск, столицу захватили боевики вооруженной оппозиции. Сейчас местонахождение президента неизвестно. По данным Reuters, самолет, на котором, предположительно, покинул Дамаск президент, направился в сторону прибрежной провинции Латакия и вскоре пропал с радаров.