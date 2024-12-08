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Власти прокомментировали громкие звуки в Советском районе Воронежа

Централизованного включения сирен не производилось.

В воскресенье, 8 декабря, воронежцы сообщили о громких звуках, похожих на сирену. По словам очевидцев, сигналы были слышны на территории Советского района города.

— На территории Воронежской области происшествий не зафиксировано. Централизованного включения сирен не производилось. Источник громких звуков будет устанавливаться, — прокомментировали в пресс-службе правительства региона.

РИА «Воронеж» писало, что в ночь на воскресенье, 8 декабря, дежурные силы ПВО и средства РЭБ уничтожили несколько украинских БПЛА на территории одного из районов Воронежской области. В результате падения одного беспилотника произошло возгорание на промышленном объекте. Оно уже ликвидировано. По предварительным данным, пострадавших нет.