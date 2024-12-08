Житель Сургута пытался получить доплату к пенсии и лишился 2,3 млн рублей

Мужчина посчитал это подозрительным, ничего называть не стал и сбросил звонок. Спустя 20 минут ему пришло сообщение, что ранее ему звонили мошенники, которые якобы уже оформили на него несколько кредитов. Аферисты убедили пенсионера в том, что ему необходимо самостоятельно исчерпать кредитный лимит, получить деньги и перевести их на «безопасный счет».