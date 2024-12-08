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В ДТП под Новосибирском пострадали четверо взрослых и ребенок

Пять человек получили травмы в ДТП с двумя легковыми автомобилями на трассе в Новосибирской области.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службе ГУ МВД по региону, авария случилась утром 8 декабря. Автомобиль Mazda, за рулем которого находился мужчина 1986 года рождения без водительского удостоверения, двигался в направлении Новосибирска по дороге К-17Р Новосибирск — Кочки — Павлодар со стороны Карасука. По предварительной информации, на 139-м километре иномарка выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с автомобилем Lada Granta под управлением мужчины 1998 года рождения.

В результате травмы получили пять человек, включая водителей обеих машин. Среди пострадавших пассажир Lada Granta, а также ехавшие на первой иномарке женщина 1986 года рождения и ребенок 2013 года рождения.