Число пострадавших в ДТП в Перми увеличилось до 23

ПЕРМЬ, 8 дек — РИА Новости. Количество пострадавших в ДТП с двумя трамваями в Перми увеличилось до 23 человек, лечение в больнице проходит один человек, сообщили РИА Новости в минздраве Пермского края.
В субботу в Перми на пересечении улиц Уральской и Крупской (перед цирком) столкнулись два трамвая. Изначально глава Перми Эдуард Соснин сообщил о семи пострадавших, позднее это число увеличилось до 19, в том числе трое пациентов были госпитализированы.
После ДТП прокуратура Мотовилихинского района и СК начали проверки. По версии следствия, столкновение транспортных средств произошло из-за того, что водитель одного из трамваев уснул и врезался в другой трамвай, который ехал впереди.
«На сегодняшний день, в результате ДТП с трамваями, за медицинской помощью в общей сложности обратились 23 человека: еще 4 человека обратились в течение дня, они осмотрены медицинскими работниками и отправлены на амбулаторное лечение», — рассказали в министерстве.
Собеседник уточнил, что в больнице продолжает лечение одна пострадавшая, ее состояние оценивается как удовлетворительное.