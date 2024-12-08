Число пострадавших в ДТП в Перми увеличилось до 23

В субботу в Перми на пересечении улиц Уральской и Крупской (перед цирком) столкнулись два трамвая. Изначально глава Перми Эдуард Соснин сообщил о семи пострадавших, позднее это число увеличилось до 19, в том числе трое пациентов были госпитализированы.