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Убитых в Башкирии фермеров похоронят в родном селе девятого декабря

Прийти могут все желающие проводить их в последний путь.

Источник: Комсомольская правда

Похороны убитой четы фермеров состоятся в селе Ишля 9 декабря. Об этом сообщили родственники погибших.

О смерти Олега и Валентины Полетавкиных стало известно 6 декабря, когда к ним в дом пришел родственник и обнаружил следы в крови. Подозреваемых в убийстве задержали в тот же день в Иглинском районе Башкирии. Предполагаемые убийцы скрывались на автомобиле своих жертв и были задержаны после погони и стрельбы.

Подозреваемыми оказались мужчины 49 и 36 лет, которые работали на фермеров. Сегодня им должны были избрать меру пресечения и отправить под арест. В СК Башкирии отметили, что с фигурантами уголовного дела проводятся первоначальные следственные действия, произведен также осмотр места происшествия, допрашиваются очевидцы. Расследование уголовного дела продолжается.

Попрощаться с убитыми можно будет на улице Горная, 14 в 12:00. Похоронят их в родном селе.

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