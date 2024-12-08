Убитых в Башкирии фермеров похоронят в родном селе девятого декабря

О смерти Олега и Валентины Полетавкиных стало известно 6 декабря, когда к ним в дом пришел родственник и обнаружил следы в крови. Подозреваемых в убийстве задержали в тот же день в Иглинском районе Башкирии. Предполагаемые убийцы скрывались на автомобиле своих жертв и были задержаны после погони и стрельбы.