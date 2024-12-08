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СК начал проверку после ЧП с лифтом в Челябинске

ЧЕЛЯБИНСК, 8 дек — РИА Новости. Следственные органы начали проверку после сообщения о падении стенки лифта на находившихся в нем ребенка и женщину в многоквартирном жилом доме в Челябинске, сообщило в воскресенье следственное управление СК РФ по региону.

Источник: © РИА Новости

В соцсети «ВКонтакте» на странице, посвященной обращениям к главе региона Алексею Текслеру, пользователь, представляющийся в соцсети жителем Челябинска Стасом Шмаковым, написал, что 7 декабря в подъезде дома по улице Руставели, 32 «на ходу отпала» стенка лифта и придавила его восьмилетнего ребёнка, а также его жену «ударила железка, отпавшая сверху», при этом мужчина добавил, что «благо по руке, а не голове». По его словам, лифты отработали свой срок службы (до апреля 2024 года), однако продолжают работать в настоящее время.

«По данному факту в следственном управлении следственного комитета РФ по Челябинской области незамедлительно организовано проведение доследственной проверки по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья)», — говорится в сообщении.

СК устанавливает все обстоятельства случившегося, в рамках проверки будет изъята и изучена техническая документация по обслуживанию, ремонту и эксплуатации лифтового оборудования в многоквартирном доме, отмечает СУСК. По результатам будет принято процессуальное решение, добавляется в сообщении.

По данным прокуратуры региона, надзорным ведомством также организована проверка после разрушения кабины лифта. «В ходе проверки прокуратурой будет дана оценка действиям управляющей компании и организации, ответственной за содержание лифтового оборудования. По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования», — сообщает прокуратура.