СК начал проверку после ЧП с лифтом в Челябинске

В соцсети «ВКонтакте» на странице, посвященной обращениям к главе региона Алексею Текслеру, пользователь, представляющийся в соцсети жителем Челябинска Стасом Шмаковым, написал, что 7 декабря в подъезде дома по улице Руставели, 32 «на ходу отпала» стенка лифта и придавила его восьмилетнего ребёнка, а также его жену «ударила железка, отпавшая сверху», при этом мужчина добавил, что «благо по руке, а не голове». По его словам, лифты отработали свой срок службы (до апреля 2024 года), однако продолжают работать в настоящее время.
«По данному факту в следственном управлении следственного комитета РФ по Челябинской области незамедлительно организовано проведение доследственной проверки по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья)», — говорится в сообщении.
СК устанавливает все обстоятельства случившегося, в рамках проверки будет изъята и изучена техническая документация по обслуживанию, ремонту и эксплуатации лифтового оборудования в многоквартирном доме, отмечает СУСК. По результатам будет принято процессуальное решение, добавляется в сообщении.
По данным прокуратуры региона, надзорным ведомством также организована проверка после разрушения кабины лифта. «В ходе проверки прокуратурой будет дана оценка действиям управляющей компании и организации, ответственной за содержание лифтового оборудования. По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования», — сообщает прокуратура.