СК начал проверку после ЧП с лифтом в Челябинске

В соцсети «ВКонтакте» на странице, посвященной обращениям к главе региона Алексею Текслеру, пользователь, представляющийся в соцсети жителем Челябинска Стасом Шмаковым, написал, что 7 декабря в подъезде дома по улице Руставели, 32 «на ходу отпала» стенка лифта и придавила его восьмилетнего ребёнка, а также его жену «ударила железка, отпавшая сверху», при этом мужчина добавил, что «благо по руке, а не голове». По его словам, лифты отработали свой срок службы (до апреля 2024 года), однако продолжают работать в настоящее время.