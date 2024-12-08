Глава МИД Италии: вооруженные люди приходили в посольство страны в Дамаске

Группировка «Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещена в РФ) и ее союзники начали масштабное наступление на позиции сирийской армии в конце ноября. К вечеру 7 декабря они захватили несколько крупных городов: Алеппо, Хаму, Дейр-эз-Зор, Дераа и Хомс. В воскресенье утром боевики вооруженных формирований вошли в Дамаск, после чего правительственные силы покинули город без явных признаков сопротивления. Сирийский премьер Мухаммед Гази аль-Джаляли выразил готовность передать власть в республике мирным путем. По его словам, правительство Сирии ведет переговоры с руководством вооруженной оппозиции, чтобы обеспечить работу государственных институтов.