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В Саратовской области около 60 тысяч человек остались без воды

САМАРА, 8 дек — РИА Новости. Порядка 60 тысяч жителей города Балашова в Саратовской области остались без холодной воды из-за льда, попавшего в систему водозабора, сообщила прокуратура области в своем Telegram-канале.

Источник: РИА Новости

«По поручению прокурора Саратовской области Сергея Владимировича Филипенко прокуратура города Балашова контролирует ход восстановления работ по подаче холодного водоснабжения в городе. Установлено, что по причине ночных заморозков на воде образовался лед, который попал в систему водозабора. В результате в зоне отключения холодного водоснабжения находится население около 60 тысяч человек», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Для устранения коммунальной аварии работает водолазная группа спасения. Для координации работы уполномоченных служб на место выезжал представитель прокуратуры Балашова.

ЖКХ