В Саратовской области около 60 тысяч человек остались без воды

«По поручению прокурора Саратовской области Сергея Владимировича Филипенко прокуратура города Балашова контролирует ход восстановления работ по подаче холодного водоснабжения в городе. Установлено, что по причине ночных заморозков на воде образовался лед, который попал в систему водозабора. В результате в зоне отключения холодного водоснабжения находится население около 60 тысяч человек», — говорится в сообщении надзорного ведомства.