Нижегородская полиция начала проверку инцидента со сломанным педагогу носом

Как рассказали в региональном управлении МВД, в тот же день в полицию поступило сообщение от работника школы о хулиганских действиях учащегося 2009 года рождения. Также было зарегистрировано заявление от работника школы о привлечении к ответственности подростка, который нанес ей телесные повреждения и нецензурно выражался во время урока.