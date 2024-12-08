Нижегородская полиция начала проверку инцидента со сломанным педагогу носом

Ранее региональная трудовая инспекция сообщала о том, что в четверг во время урока английского языка ученик девятого класса ударил учителя Ковернинской средней школы № 1. У пострадавшего диагностировали сотрясение головного мозга и закрытый перелом костей носа.
Как рассказали в региональном управлении МВД, в тот же день в полицию поступило сообщение от работника школы о хулиганских действиях учащегося 2009 года рождения. Также было зарегистрировано заявление от работника школы о привлечении к ответственности подростка, который нанес ей телесные повреждения и нецензурно выражался во время урока.
«Все участники инцидента установлены, проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством. Также возбуждено административное производство по статье 5.35 КоАП РФ (Неисполнение родителями обязанностей по воспитанию несовершеннолетних), материал направлен в комиссию по делам несовершеннолетних при администрации Ковернинского муниципального округа для принятия решения», — сообщили в пресс-службе ведомства.
В свою очередь региональное управление СК РФ сообщает о том, что председатель СК России поручил возбудить уголовное дело по факту причинения телесных повреждений учителю. Следственные органы СК России по Нижегородской области ходатайствовали о передаче материалов проверки, которую проводят органы внутренних дел, в свое производство.