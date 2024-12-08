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В Подмосковье два человека погибли из-за перекрывшего вытяжку голубя

В подмосковном Серпухове 70-летняя женщина и 23-летний мужчина погибли в результате отравления угарным газом, скопившимся в квартире из-за заслонившего вентиляцию мертвого голубя. Об этом 8 декабря сообщил источник «Известий».

Источник: РИА "Новости"

«Вентиляционный канал и дымоход были полностью заблокированы бетонно-кирпичной осыпью и трупом голубя», — рассказал он.

По его словам, в ванной комнате был установлен подключенный к дымоходу газовый бойлер, однако вытяжка была забита.

Правоохранители начали проверку организации, ответственной за техобслуживание газового оборудования. В офисе компании провели обыск и изъяли документы для дальнейшего изучения.

Ранее в этот же день сообщалось об отравлении девушки после использования освежителя воздуха в Санкт-Петербурге. Она рассказала, что после применения освежителя ей стало плохо и понадобилась помощь медиков, которые и диагностировали у нее отравление.