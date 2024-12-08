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В Дамаске ввели комендантский час

В Сирии вооруженная оппозиция объявила начало комендантского часа в Дамаске. Об этом 8 декабря оповестила газета Al Watan в своем Telegram-канале.

«Военное командование вводит комендантский час в Дамаске с 16:00 до 05:00 (совпадает с мск)», — сообщила газета.

Отмечается, что срок действия данной меры не установлен.

Ранее, 8 декабря, МИД РФ сообщил, что президент Сирии Башар Асад в результате переговоров с оппозицией решил покинуть пост главы государства и уехать из страны.

В тот же день сообщалось о взятии сирийскими формированиями под контроль тюрьмы «Сейдная» в пригороде Дамаска. Они выпустили всех заключенных. Позже сообщалось, что силы оппозиции штурмовали иранское посольство в Дамаске.

Утром того же дня СМИ сообщили, что президент Сирии Башар Асад покинул Дамаск. Уточнялось, что самолет авиакомпании Syrian Air вылетел из аэропорта столицы, однако позже борт пропал с радаров.

Премьер-министр САР Мухаммед Гази аль-Джалали заявил, что большинство министров сирийского правительства остаются в Дамаске. Также он подчеркнул, что готов сотрудничать с любым руководством, выбранным народом, и отметил, что в истории Сирии начался новый этап.

29 ноября глава МИД Ирана Аббас Аракчи назвал активизацию оппозиции частью плана США на фоне поражения Израиля в Ливане. При этом в Белом доме отвергли свою причастность к происходящему.