В Дамаске ввели комендантский час

«Военное командование вводит комендантский час в Дамаске с 16:00 до 05:00 (совпадает с мск)», — сообщила газета.
Отмечается, что срок действия данной меры не установлен.
Ранее, 8 декабря, МИД РФ сообщил, что президент Сирии Башар Асад в результате переговоров с оппозицией решил покинуть пост главы государства и уехать из страны.
В тот же день сообщалось о взятии сирийскими формированиями под контроль тюрьмы «Сейдная» в пригороде Дамаска. Они выпустили всех заключенных. Позже сообщалось, что силы оппозиции штурмовали иранское посольство в Дамаске.
Утром того же дня СМИ сообщили, что президент Сирии Башар Асад покинул Дамаск. Уточнялось, что самолет авиакомпании Syrian Air вылетел из аэропорта столицы, однако позже борт пропал с радаров.
Премьер-министр САР Мухаммед Гази аль-Джалали заявил, что большинство министров сирийского правительства остаются в Дамаске. Также он подчеркнул, что готов сотрудничать с любым руководством, выбранным народом, и отметил, что в истории Сирии начался новый этап.
29 ноября глава МИД Ирана Аббас Аракчи назвал активизацию оппозиции частью плана США на фоне поражения Израиля в Ливане. При этом в Белом доме отвергли свою причастность к происходящему.