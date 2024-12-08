Массовое отравление юных свердловчан произошло в ЯНАО

В ЯНАО отравились 39 юных свердловчан. Дети приехали для участия в соревнованиях по конькобежному спорту в Ямало-Ненецком АО. Об этом сообщили в региональном Следственном комитете.
— Проводится доследственная проверка по факту массового обращения спортсменов из Свердловской области в медицинское учреждение с признаками отравления (ст. 238 УК РФ, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), — рассказали в пресс-службе ведомства.
Инцидент произошел 7 декабря в городе Тарко-Сале. Туда и прибыли 38 спортсменов со Среднего Урала. У них началась рвота и тошнота. Часть ребят госпитализировали.
В администрации Пуровского района отметили, что у свердловчан выявлена норовирусная инфекция. Как сообщает Роспотребнадзор, предварительно источник заражения не относится к месту проведения соревнований. На данный момент дети и взрослые из Свердловской области находятся под наблюдением врачей. Их состояние улучшается.