Массовое отравление юных свердловчан произошло в ЯНАО

В администрации Пуровского района отметили, что у свердловчан выявлена норовирусная инфекция. Как сообщает Роспотребнадзор, предварительно источник заражения не относится к месту проведения соревнований. На данный момент дети и взрослые из Свердловской области находятся под наблюдением врачей. Их состояние улучшается.