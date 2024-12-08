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В Пермском крае на Чусовой провалились под лед и погибли два рыбака

ЧП произошло днем 8 декабря в районе поселка Голованово.

Источник: ГУ МЧС России по Пермскому краю

Днем 8 декабря в дежурную смену ГУ МЧС по Пермскому краю поступила информация о происшествии на реке Чусовой. Очевидцы сообщили, что в районе поселка Голованово под лед провалились два рыбака.

К месту происшествия выехали 15 спасателей РСЧС и один сотрудник МЧС. По предварительной информации, двое мужчин выехали в акваторию реки на мотобуксировщике. Из воды достали тела обоих рыбаков.

Краевое следственное управление СК РФ проводит процессуальную проверку, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего и личности погибших.

СК