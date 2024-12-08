СМИ сообщили о пожаре в президентском дворце Башара Асада в Дамаске

Уточняется, что во дворце горит зал приемов. Подробности случившегося не приводятся.
Телеканал CNN отметил, что ранее во дворце были замечены сирийцы, «в том числе вооруженные люди и даже маленькие дети». По данным издания, они выносили из здания стулья и другие предметы мебели.
Ранее в этот день вооруженная оппозиция в Сирии объявила начало комендантского часа в Дамаске. Тогда же МИД РФ сообщил, что президент Сирии Башар Асад в результате переговоров с оппозицией решил покинуть пост главы государства и уехать из страны.
Также в воскресенье сообщалось о взятии сирийскими формированиями под контроль тюрьмы «Сейдная» в пригороде Дамаска. Они выпустили всех заключенных. Позже сообщалось, что силы оппозиции штурмовали иранское посольство в Дамаске.
Премьер-министр САР Мухаммед Гази аль-Джалали заявил, что большинство министров сирийского правительства остаются в Дамаске. Также он подчеркнул, что готов сотрудничать с любым руководством, выбранным народом, и отметил, что в истории Сирии начался новый этап.
29 ноября глава МИД Ирана Аббас Аракчи назвал активизацию оппозиции частью плана США на фоне поражения Израиля в Ливане. При этом в Белом доме отвергли свою причастность к происходящему.