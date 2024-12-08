На Тюменском тракте в массовой аварии погиб человек

— В результате ДТП пассажир автомобиля Subaru погиб на месте, до приезда бригады скорой помощи, водитель и пассажир Subaru, а также водитель автомобиля Kia доставлены в больницу с различными травмами. Медики оказывают им необходимую помощь, — рассказали в ГИБДД Свердловской области.