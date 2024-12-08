На Тюменском тракте в массовой аварии погиб человек

Массовая авария произошла на Тюменском тракте. При столкновении погиб человек. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.
Авария случилась 8 декабря на 15-м километре трассы Екатеринбург — Тюмень. По предварительным данным, 42-летний водитель на Kia Sorento совершил обгон в зоне действия знака «Обгон запрещен». Автомобиль столкнулся со встречными Subaru, Chevrolet и Toyota.
— В результате ДТП пассажир автомобиля Subaru погиб на месте, до приезда бригады скорой помощи, водитель и пассажир Subaru, а также водитель автомобиля Kia доставлены в больницу с различными травмами. Медики оказывают им необходимую помощь, — рассказали в ГИБДД Свердловской области.
На месте столкновения работают полицейские, медики и спасатели. На участке введено реверсивное движение. Поток регулируют автоинспекторы. По данному факту проводится расследование.