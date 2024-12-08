В Доминиканской Республике конфисковали рекордные 9,5 т кокаина

С начала года в Доминиканской Республике было конфисковано в общей сложности 47 т наркотиков. По мнению организации InSight Crime, анализирующей организованную преступность, значительные конфискации наркотиков в этом регионе свидетельствует о том, что страны Карибского бассейна снова становятся основным путем для перевозки кокаина из Колумбии в Европу. По данным организации, в Европе спрос на кокаин с 2011 года вырос вдвое. В ноябре в Испании была задержана рекордная партия в 13 т кокаина, его обнаружили в контейнере с бананами на судне из Эквадора.