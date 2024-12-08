С начала года в Доминиканской Республике было конфисковано в общей сложности 47 т наркотиков. По мнению организации InSight Crime, анализирующей организованную преступность, значительные конфискации наркотиков в этом регионе свидетельствует о том, что страны Карибского бассейна снова становятся основным путем для перевозки кокаина из Колумбии в Европу. По данным организации, в Европе спрос на кокаин с 2011 года вырос вдвое. В ноябре в Испании была задержана рекордная партия в 13 т кокаина, его обнаружили в контейнере с бананами на судне из Эквадора.
В Доминиканской Республике конфисковали рекордные 9,5 т кокаина
Полиция Доминиканской Республики конфисковала рекордную для страны партию кокаина в 9,5 т. Как сообщило Национальное управление по борьбе с наркоторговлей, кокаин был обнаружен контейнере с бананами, прибывшими в порт Санто-Доминго. По данным предварительного расследования, кокаин прибыл из Гватемалы, а конечным пунктом назначения была Бельгия. Стоимость партии оценивается в $250 млн.