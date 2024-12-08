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Сирийские боевики вошли в город с российской военной базой

Сирийские боевики вошли в город Тартус на побережье Средиземного моря, где находится база Военно-морских сил (ВМС) России. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera.

Источник: AP 2024

«Формирования сирийской оппозиции вошли в город Тартус», — отмечается в сообщении телеканала.

Ранее в Министерстве иностранных дел России заявили, что российские военные базы в Сирии находятся в повышенной боевой готовности. В дипведомстве уточнили, что на данный момент серьезной угрозы безопасности базам нет.

Также по данным Telegram-канала «Военный осведомитель», еще 7 декабря на авиабазе Хмеймим появились военно-транспортные самолеты Ил-76 и Ан-124, предназначенные для переброски личного состава и тяжелой техники, что может быть как признаком их возврата в Россию, так и «предвестником чего-то более значимого».