Бастрыкин рассказал, как шесть офицеров похитили 240 млн руб

Среди офицеров есть служащие в органах военной полиции, отметил председатель ведомства.
«Соучастники привлекаются к уголовной ответственности», — добавил Бастрыкин.
Военным, получившим ранения, полагается компенсация, размер которой зависит от степени тяжести травмы. При получении тяжелого ранения военнослужащим должны выплачивать 3 млн руб., легкого — 1 млн руб. При иных травмах выплата составляет 100 тыс. руб.
В октябре во Владимирской области задержали трех сотрудников отбора на военную службу, их заподозрили в краже денег с банковских карт участников военной операции. По версии полиции, они при оформлении документов для контрактной службы получали доступ к счетам добровольцев и похищали деньги. В МВД уточнили, что в общей сложности подозреваемые украли 11 млн руб. у пяти добровольцев.
Против задержанных возбудили уголовные дела по статье о краже (ст. 158 Уголовного кодекса), предусматривающей наказание до десяти лет лишения свободы.