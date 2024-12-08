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Бастрыкин рассказал, как шесть офицеров похитили 240 млн руб

Шесть офицеров похитили более 240 млн руб., сымитировав ранения 45 военнослужащих, сообщил «РИА Новости» глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.

Источник: РИА "Новости"

Среди офицеров есть служащие в органах военной полиции, отметил председатель ведомства.

«Соучастники привлекаются к уголовной ответственности», — добавил Бастрыкин.

Военным, получившим ранения, полагается компенсация, размер которой зависит от степени тяжести травмы. При получении тяжелого ранения военнослужащим должны выплачивать 3 млн руб., легкого — 1 млн руб. При иных травмах выплата составляет 100 тыс. руб.

В октябре во Владимирской области задержали трех сотрудников отбора на военную службу, их заподозрили в краже денег с банковских карт участников военной операции. По версии полиции, они при оформлении документов для контрактной службы получали доступ к счетам добровольцев и похищали деньги. В МВД уточнили, что в общей сложности подозреваемые украли 11 млн руб. у пяти добровольцев.

Против задержанных возбудили уголовные дела по статье о краже (ст. 158 Уголовного кодекса), предусматривающей наказание до десяти лет лишения свободы.

СК