Бастрыкин рассказал, как шесть офицеров похитили 240 млн руб

В октябре во Владимирской области задержали трех сотрудников отбора на военную службу, их заподозрили в краже денег с банковских карт участников военной операции. По версии полиции, они при оформлении документов для контрактной службы получали доступ к счетам добровольцев и похищали деньги. В МВД уточнили, что в общей сложности подозреваемые украли 11 млн руб. у пяти добровольцев.