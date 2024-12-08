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Склад площадью 450 «квадратов» загорелся в Тимашевске

В Тимашевске на ул. Пролетарской произошло возгорание складских помещений. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России Кубани.

Источник: ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

О пожаре стало известно вечером 8 декабря. Огонь охватил 450 кв. м.

К ликвидации огня привлекли 62 специалистов МЧС России и 20 единиц спецтехники. По предварительным данным, пострадавших в результате происшествия нет.

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