Склад площадью 450 «квадратов» загорелся в Тимашевске

О пожаре стало известно вечером 8 декабря. Огонь охватил 450 кв. м.
К ликвидации огня привлекли 62 специалистов МЧС России и 20 единиц спецтехники. По предварительным данным, пострадавших в результате происшествия нет.
В Тимашевске на ул. Пролетарской произошло возгорание складских помещений. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России Кубани.
О пожаре стало известно вечером 8 декабря. Огонь охватил 450 кв. м.
К ликвидации огня привлекли 62 специалистов МЧС России и 20 единиц спецтехники. По предварительным данным, пострадавших в результате происшествия нет.