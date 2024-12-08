Обвиняемых в убийстве супругов из Башкирии арестовали на два месяца

Убивших чету фермеров мужчин сегодня, 8 декабря избрали меру пресечения. По информации СК Башкирии, их обвинили в убийстве двух и более лиц (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ).
В ведомстве сообщили, что обвиняемым избрали меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Во время расследования также планируется фигурантам дать оценку в части совершения разбоя и хищения оружия и боеприпасов.
Преступление произошло 6 декабря, тела убитых обнаружили на озере в селе Ишля, неподалеку от дома убитых. Преступников удалось задержать в тот же день в Иглинском районе. Похороны супругов состоятся 9 декабря.
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