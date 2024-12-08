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Молодые люди случайно ранили друг друга из пистолета на юге Москвы

Молодая пара чуть не застрелила друг друга случайно во время игр с огнестрельным оружием на юге Москвы.

Источник: РИА "Новости"

Как стало известно «МК», инцидент произошел в ночь на воскресенье в одном из домов по улице Ереванская. 34-летний парень приехал в гости к своей подруге, 24-летней художнице. Зная, что девушке нравится экшн, мужчина прихватил с собой пистолет. Девушка увидев оружие, стала размахивать им и делать вид что стреляет, думая, что он игрушечный. Парень попытался объяснить, что пистолет боевой и размахивать им нельзя. В итоге прогремел случайный выстрел. Пуля задела девушку по касательной, получил ранение и хозяин пистолета. Оба госпитализированы, их жизни ничего не угрожает.