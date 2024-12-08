Как стало известно «МК», инцидент произошел в ночь на воскресенье в одном из домов по улице Ереванская. 34-летний парень приехал в гости к своей подруге, 24-летней художнице. Зная, что девушке нравится экшн, мужчина прихватил с собой пистолет. Девушка увидев оружие, стала размахивать им и делать вид что стреляет, думая, что он игрушечный. Парень попытался объяснить, что пистолет боевой и размахивать им нельзя. В итоге прогремел случайный выстрел. Пуля задела девушку по касательной, получил ранение и хозяин пистолета. Оба госпитализированы, их жизни ничего не угрожает.
Молодые люди случайно ранили друг друга из пистолета на юге Москвы
Молодая пара чуть не застрелила друг друга случайно во время игр с огнестрельным оружием на юге Москвы.