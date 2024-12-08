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Пенсионер напал на школьницу в автобусе в Алматы

В Алматы полицейские устанавливают личность пассажира, который в автобусе кинулся с кулаками на девочку-подростка, передаёт BaigeNews.kz.

Видео инцидента появилось в социальных сетях.

«Я хочу поделиться, 6 декабря в Алматы, на 45 автобусе с часу до двух на меня (несовершеннолетнюю школьницу) напал старый мужчина. Скорее всего он был в алкогольном опьянении. Началось всё с пинка по ноге, чтобы я проснулась, затем словесные высказывания, а после он ударил меня по лицу, сорвал и сломал очки. Заявление подано, но полиция говорит, что не факт, что найдут».

цитирует автора видео Telegram-канал Kris_p_almaty.

Инцидент прокомментировали в департаменте полиции.

«По данному факту управлением полиции Ауэзовского района проводится комплекс мероприятий, направленных на установление личности правонарушителя, его задержание и привлечение к ответственности».

говорится в сообщении.