Более 150 полицейских пострадали на акциях протеста в Грузии

«Насильственные группы на акциях активно использовали пиротехнику, так называемые коктейли Молотова, они были вооружены различными предметами, в том числе железными и деревянными дубинками, кастетами. Также для атак они активно использовали рогатки, с помощью которых прицельно стреляли железными предметами, атакуя полицейскую технику и полицейских. В результате этих действий пострадали более 150 полицейских», — заявил на брифинге Дарахвелидзе.
В Грузии 28 ноября началась очередная волна антиправительственных демонстраций. Зачастую радикально настроенные группы граждан нападали на полицейских, стреляя из пиротехники и бросая различные предметы. Подобные акции, как правило, завершались разгоном со стороны спецназа с применением водометов и перцового газа.
Поводом для протестов послужило заявление премьер-министра Ираклия Кобахидзе 28 ноября о том, что правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» решила до конца 2028 года не включать в повестку дня вопрос переговоров о вступлении в Евросоюз и отказаться от всех бюджетных грантов сообщества.