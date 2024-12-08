Более 150 полицейских пострадали на акциях протеста в Грузии

«Насильственные группы на акциях активно использовали пиротехнику, так называемые коктейли Молотова, они были вооружены различными предметами, в том числе железными и деревянными дубинками, кастетами. Также для атак они активно использовали рогатки, с помощью которых прицельно стреляли железными предметами, атакуя полицейскую технику и полицейских. В результате этих действий пострадали более 150 полицейских», — заявил на брифинге Дарахвелидзе.