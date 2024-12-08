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В Уфе произошел взрыв газа в многоквартирном доме

УФА, 8 декабря. /ТАСС/. Хлопок газовоздушной смеси без возгорания произошел в многоквартирном доме в Уфе, эвакуировано 20 человек, включая пятерых детей. Пострадавших нет, сообщило ГУ МЧС Башкирии в Telegram-канале.

Источник: Reuters

«В Уфе, в многоквартирном доме на улице Революционной, произошел хлопок газовоздушной смеси без последующего возгорания. Пожарными МЧС России эвакуированы 20 жильцов дома, в том числе 5 детей. Погибших и пострадавших нет», — говорится в сообщении.

В МЧС добавили, что происшествие случилось в квартире на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома. Ударной волной выбило стекла оконной рамы и межкомнатной двери в квартире. Отмечается, что конструктивные элементы здания не повреждены. Причины происшествия устанавливаются.

Специалисты отключили газоснабжение в квартире, где произошло ЧП. В остальных помещениях газ не отключали. Жильцам разрешили вернуться в квартиры.

МЧС