В Уфе произошел взрыв газа в многоквартирном доме

«В Уфе, в многоквартирном доме на улице Революционной, произошел хлопок газовоздушной смеси без последующего возгорания. Пожарными МЧС России эвакуированы 20 жильцов дома, в том числе 5 детей. Погибших и пострадавших нет», — говорится в сообщении.
В МЧС добавили, что происшествие случилось в квартире на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома. Ударной волной выбило стекла оконной рамы и межкомнатной двери в квартире. Отмечается, что конструктивные элементы здания не повреждены. Причины происшествия устанавливаются.
Специалисты отключили газоснабжение в квартире, где произошло ЧП. В остальных помещениях газ не отключали. Жильцам разрешили вернуться в квартиры.