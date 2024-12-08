В Уфе произошел взрыв газа в многоквартирном доме

В МЧС добавили, что происшествие случилось в квартире на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома. Ударной волной выбило стекла оконной рамы и межкомнатной двери в квартире. Отмечается, что конструктивные элементы здания не повреждены. Причины происшествия устанавливаются.