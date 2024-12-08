После пожара на предприятии в Башкирии попал в реанимацию мужчина

В Нефтекамске произошел пожар на деревообрабатывающем предприятии, в результате которого пострадал 38-летний мужчина. По информации МЧС Башкирии, он попал в реанимацию.
Огонь начался на предприятии на Автозаводской улице. К тушению привлекли четыре единицы техники и 13 человек.
Пострадавший получил ожоги различной степени тяжести, а также отравление продуктами горения. Его состояние оценили, как тяжелое. Причина произошедшего устанавливается, на месте работает дознаватель.
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