Сирийские повстанцы подошли к базам в Тартусе и Хмеймиме

Повстанцы взяли под контроль город Джебла, который расположен рядом с авиабазой Воздушно-космических сил России Хмеймим, пишет ТАСС со ссылкой на очевидцев. «Боевики уже днем были в центре города, сначала была стрельба в воздух, сейчас все спокойно», — сообщил собеседник агентства. Информацию о взятии Джеблы боевиками подтверждает Al Jazeera.
Сирийская вооруженная оппозиция вошла в портовый город Тартус, расположенный на побережье Средиземного моря, сообщил до того телеканал Al Jazeera.
«Формирования сирийской оппозиции вошли в город Тартус», — цитирует сообщение телеканала «РИА Новости». Заявление об «освобождении» Тартуса также опубликовал в соцсети X представитель вооруженной оппозиции.
Тартус — второй по величине портовый город в Сирии после Латакии, административный центр одноименной мухафазы. Город расположен на восточном побережье Средиземного моря.
Российские военные присутствуют в Сирии на авиабазе Хмеймим и в пункте материально-технического обеспечения в Тартусе. Они находятся в западной части республики на побережье Средиземного моря. В 2017 году Москва и Дамаск договорились о размещении на этих базах российских сил на 49 лет.
В МИД России после захвата вооруженной оппозицией Дамаска заявили, что российские военные базы в Сирии находятся в режиме повышенной боевой готовности, но отметили, что серьезной угрозы на данный момент нет.
Сирийский премьер Мухаммед Гази аль-Джалали, говоря о дальнейшем военном присутствии России в Сирии, пояснил, что этот вопрос «будет решаться в грядущий период новыми властями». Он выразил готовность сотрудничать с любым выбранным населением руководством для мирной передачи власти.
27 ноября объединенные силы вооруженной оппозиции и исламистов начали совместное наступление на северо-западе Сирии — в тот же день, что и перемирие между Израилем и «Хезболлой». За несколько дней они взяли ряд крупных городов.
В ночь на 8 декабря вооруженная оппозиция вошла в Дамаск и объявила о падении режима Асада. В столице был введен комендантский час.
Президент Асад вылетел из города. В российском МИДе заявили, что Асад покинул Сирию, «дав указание осуществить передачу власти мирным путем», но не сказали, куда он отправился.