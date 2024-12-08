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Один человек погиб и двое пострадали в ДТП на трассе в Можайске

Двоих человек госпитализировали с телесными повреждениями.

Источник: РИА "Новости"

ДТП с участием трех автомобилей произошло на 108-м километре автодороги «Можайск — М1 “Беларусь”», сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Московской области.

В результате аварии погиб один человек. Еще двоих госпитализировали с телесными повреждениями. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее на Боровском шоссе в Москве столкнулись легковая машина и автобус. В результате аварии пострадали четыре пассажира автобуса. По предварительной информации, водитель автомобиля не уступил дорогу имеющему преимущество при перестроении автобусу.