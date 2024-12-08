Названа причина массового отравления детей в ЯНАО

Во время проверки выяснилось, что один из сотрудников кухни был заражен кишечной инфекцией — из-за этого заболевание массово распространилось у детей. «В ходе обследования пищеблока были выявлены нарушения санитарного законодательства. Составлен протокол о временном запрете деятельности. Обследован персонал пищеблока, по результатам которого РНК норовируса обнаружена у повара», — рассказали в Роспотребнадзоре.