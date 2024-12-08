Израиль нанес удар по исследовательскому центру в Дамаске

В воскресенье сирийская газета al-Watan сообщила, что пожар охватил квартал правительственных зданий в Дамаске, в том числе здания таможни и разведки, после ударов израильских ВВС.
«Израиль нанес три авиаудара по крупному комплексу безопасности в районе Кафр-Сусе сирийской столицы, а также по исследовательскому центру, где, как он ранее заявлял, иранские ученые разрабатывают ракеты», — передает агентство.
Захватившие гостелевидение представители вооруженной оппозиции в Сирии ранее выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что с несколькими министрами остается в Сирии, они не в курсе, где президент и министр обороны страны. Премьер также заявил, что установил контакт с руководством вооруженной оппозиции.
В МИД РФ сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул Сирию, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.