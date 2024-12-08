В Петербурге около 20 участков незаконной вечеринки доставили в полицию

Накануне источник в правоохранительных органах сообщал агентству о проведении силовиками рейда в арт-пространстве «Явление» на проспекте Обуховской обороны, 105 в связи с проходившей там закрытой ЛГБТ*-вечеринкой «Круги свободы — бал». В рамках проверки законности этого мероприятия устанавливалась личность и возраст каждого участника, также в помещениях арт-пространства прошли обыски.
«На момент визита полицейских в помещении находилось около 130 человек. Наиболее активные из участников, порядка 20 человек, были доставлены в отделы полиции для разбирательства и профилактической работы», — рассказал собеседник агентства.
По его словам, в рамках осмотра места проведения вечеринки правоохранители обнаружили и изъяли наклейки и литературу «с признаками экстремистского содержания». Сейчас полиция устанавливает организаторов мероприятия.
Официальными комментариями силовых ведомств по поводу профилактического рейда на незаконную вечеринку РИА Новости пока не располагает.
*Движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено