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В Петербурге около 20 участков незаконной вечеринки доставили в полицию

С. -ПЕТЕРБУРГ, 8 дек — РИА Новости. Около 20 человек были доставлены в полицию после того, как правоохранители провели профилактический рейд в арт-пространстве, где проходила закрытая ЛГБТ*-вечеринка сообщил РИА Новости источник в оперативных службах.

Источник: © РИА Новости

Накануне источник в правоохранительных органах сообщал агентству о проведении силовиками рейда в арт-пространстве «Явление» на проспекте Обуховской обороны, 105 в связи с проходившей там закрытой ЛГБТ*-вечеринкой «Круги свободы — бал». В рамках проверки законности этого мероприятия устанавливалась личность и возраст каждого участника, также в помещениях арт-пространства прошли обыски.

«На момент визита полицейских в помещении находилось около 130 человек. Наиболее активные из участников, порядка 20 человек, были доставлены в отделы полиции для разбирательства и профилактической работы», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, в рамках осмотра места проведения вечеринки правоохранители обнаружили и изъяли наклейки и литературу «с признаками экстремистского содержания». Сейчас полиция устанавливает организаторов мероприятия.

Официальными комментариями силовых ведомств по поводу профилактического рейда на незаконную вечеринку РИА Новости пока не располагает.

*Движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено