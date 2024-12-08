В Карелии загорелся рейсовый автобус

В заявлении отмечается, что речь идет об инциденте с автобусом, который следовал из Петрозаводска в Святозеро-Петрозаводск. Транспортное средство загорелось около 15:00 мск в районе поселка Матросы. После этого на место происшествия выехали представители прокуратуры.