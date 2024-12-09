В Таганроге накрыли «рыбный бизнес» на полтора миллиона рублей

В Ростовской области задержали мужчину, который незаконно хранил и продавал рыбу. Об этом сообщают в Управлении на транспорте МВД России по СКФО. 34-летний житель Таганрога купил более семи тонн рыбы у неизвестных лиц. Продукцию он хранил в ангаре сестры. Как рассказал полицейским сам задержанный, он планировал перепродать товар владельцам различных торговых точек Ростовской области, Москвы и Санкт-Петербурга. Сделать этого «бизнесмен» не успел. Когда он погружал рыбу в автофургон, его «взяли» оперативники.