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В Таганроге накрыли «рыбный бизнес» на полтора миллиона рублей

Задержанному грозит до трёх лет лишения свободы.

В Ростовской области задержали мужчину, который незаконно хранил и продавал рыбу. Об этом сообщают в Управлении на транспорте МВД России по СКФО. 34-летний житель Таганрога купил более семи тонн рыбы у неизвестных лиц. Продукцию он хранил в ангаре сестры. Как рассказал полицейским сам задержанный, он планировал перепродать товар владельцам различных торговых точек Ростовской области, Москвы и Санкт-Петербурга. Сделать этого «бизнесмен» не успел. Когда он погружал рыбу в автофургон, его «взяли» оперативники.

«Данная продукция не имела маркировки и информации, предусмотренной требованиями действующего законодательства», — отметили в Управлении.

Всего у мужчины изъяли 7,5 тонны рыбы разных пород — пиленгас, судак, карп, толстолобик. Сумма ущерба — 1,5 млн руб.

Возбуждено уголовное дело. Задержанному грозит до трёх лет лишения свободы.