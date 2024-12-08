Замглавы ФТС Ягодкина начала знакомиться с материалами дела

Ягодкина не признала вину. В суде она указывала, что «за 27 лет работы в таможенной службе действовала в интересах государства». Адвокаты настаивали на прекращении дела из-за отсутствия события преступления. Защита заявляла, что Ягодкина имеет безупречный послужной список и «с утра до ночи находится на рабочем месте, в своем лице представляет настоящую кузницу кадров, утрата для ФТС такого сотрудника — это огромная потеря».