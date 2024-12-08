Ричмонд
+20°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Замглавы ФТС Ягодкина начала знакомиться с материалами дела

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Замглавы ФТС Елена Ягодкина, обвиняемая в выдаче акцизных марок, с помощью которых была реализована контрафактная алкогольная продукция, знакомится с материалами дела, сообщил в интервью РИА Новости председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

Источник: © РИА Новости

В сентябре РИА Новости сообщало, что, согласно судебным документам, имеющимся в распоряжении агентства, срок следствия по делу замглавы ФТС Ягодкиной был продлен до декабря.

«Идет ознакомление с материалами уголовного дела руководителя Главного управления федеральных таможенных доходов и тарифного регулирования ФТС России Елены Ягодкиной и ее подчиненных, обвиняемых в превышении должностных полномочий», — сказал Бастрыкин.

По данным следствия, Ягодкина и ее подчиненные — заместители начальника Центральной акцизной таможни ФТС РФ Сероштан А. П. и Антипов А. С. — выдали в 2018—2019 годах акцизные марки двум компаниям, имевшим задолженность перед таможней. Это в итоге повлекло неуплату налогов и сборов в бюджет на 1,2 миллиарда рублей.

Ранее сообщалось, что выданные марки, по данным следствия, использовались для реализации контрафактной алкогольной продукции на российском рынке.

Басманный суд Москвы в конце марта арестовал Ягодкину по обвинению в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий (пункт «в» части 3 статьи 286 УК РФ).

Ягодкина не признала вину. В суде она указывала, что «за 27 лет работы в таможенной службе действовала в интересах государства». Адвокаты настаивали на прекращении дела из-за отсутствия события преступления. Защита заявляла, что Ягодкина имеет безупречный послужной список и «с утра до ночи находится на рабочем месте, в своем лице представляет настоящую кузницу кадров, утрата для ФТС такого сотрудника — это огромная потеря».

Ягодкина заняла пост замглавы ФТС РФ в сентябре 2019 года, имеет звание генерал-полковника таможенной службы.

Девятого декабря установлен Международный день борьбы с коррупцией, в ходе которого государства ООН информируют общественность о принятых мерах в этой области.