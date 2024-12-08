Замглавы ФТС Ягодкина начала знакомиться с материалами дела

В сентябре РИА Новости сообщало, что, согласно судебным документам, имеющимся в распоряжении агентства, срок следствия по делу замглавы ФТС Ягодкиной был продлен до декабря.
«Идет ознакомление с материалами уголовного дела руководителя Главного управления федеральных таможенных доходов и тарифного регулирования ФТС России Елены Ягодкиной и ее подчиненных, обвиняемых в превышении должностных полномочий», — сказал Бастрыкин.
По данным следствия, Ягодкина и ее подчиненные — заместители начальника Центральной акцизной таможни ФТС РФ Сероштан А. П. и Антипов А. С. — выдали в 2018—2019 годах акцизные марки двум компаниям, имевшим задолженность перед таможней. Это в итоге повлекло неуплату налогов и сборов в бюджет на 1,2 миллиарда рублей.
Ранее сообщалось, что выданные марки, по данным следствия, использовались для реализации контрафактной алкогольной продукции на российском рынке.
Басманный суд Москвы в конце марта арестовал Ягодкину по обвинению в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий (пункт «в» части 3 статьи 286 УК РФ).
Ягодкина не признала вину. В суде она указывала, что «за 27 лет работы в таможенной службе действовала в интересах государства». Адвокаты настаивали на прекращении дела из-за отсутствия события преступления. Защита заявляла, что Ягодкина имеет безупречный послужной список и «с утра до ночи находится на рабочем месте, в своем лице представляет настоящую кузницу кадров, утрата для ФТС такого сотрудника — это огромная потеря».
Ягодкина заняла пост замглавы ФТС РФ в сентябре 2019 года, имеет звание генерал-полковника таможенной службы.
Девятого декабря установлен Международный день борьбы с коррупцией, в ходе которого государства ООН информируют общественность о принятых мерах в этой области.