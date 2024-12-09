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Пьяный водитель погрузчика спровоцировал серьезное ДТП в Семее: три человека пострадали

В Семее на пересечении улиц Каржабайулы и Уалиханова вечером 8 декабря произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали три человека, сообщает Zakon.kz.

Источник: ДП Абайской области

По информации полиции, водитель погрузчика, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил разворот, не убедившись в его безопасности. Это привело к столкновению с автомобилем LADA Priora, который от удара выехал на встречную полосу и столкнулся с Lexus, выезжавшим с улицы Дулатова.

В результате аварии водитель и два пассажира автомобиля LADA Priora получили травмы средней степени тяжести. Пострадавшие были доставлены в больницу для оказания медицинской помощи.

Против водителя погрузчика возбуждено досудебное расследование по факту нарушения правил дорожного движения, повлекшего причинение вреда здоровью.

Правоохранители напоминают о недопустимости управления транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, что создает угрозу для всех участников дорожного движения.