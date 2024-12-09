Пьяный водитель погрузчика спровоцировал серьезное ДТП в Семее: три человека пострадали

По информации полиции, водитель погрузчика, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил разворот, не убедившись в его безопасности. Это привело к столкновению с автомобилем LADA Priora, который от удара выехал на встречную полосу и столкнулся с Lexus, выезжавшим с улицы Дулатова.