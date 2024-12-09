ФСБ: телефонные мошенники начали обманывать население от имени спецслужб

Телефонные мошенники разработали новый способ обмана граждан, представляясь сотрудниками спецслужб. Подробности озвучили представители Центра общественных связей ФСБ РФ в беседе с ТАСС.
По данным ведомства, злоумышленники работают с целью кражи личных и кредитных средств граждан. Они используют подменные телефонные номера, которые совпадают с номерами ФСБ России.
«Мошенники убеждают жертву перевести денежные средства на “безопасный счет” или срочно обналичить их с последующей передачей курьеру якобы с целью обеспечения их сохранности», — отметили в ФСБ.
Преступники вымогают деньги, уверяя, что так люди смогут закрыть якобы возбужденное уголовное дело. Оно «открывается» либо против самой жертвы, либо против ее родственников.
«Доказательствами» становятся поддельные служебные удостоверения, которые показываются через мессенджеры. Также на человека давят «приказами» и другими документами. При этом жертву заставляют сохранять конфиденциальность.
Ранее сообщалось, что в мессенджере Telegram участились случаи мошенничества, связанные с созданием фальшивых аккаунтов. Внешне они могут быть похожи на профили знакомых, но на самом деле созданы для обмана и кражи данных.