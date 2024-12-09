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Бойцы ВСУ при отступлении разрушили церковь на кураховском направлении

От храма осталась одна из колон с фреской, купола завалены.

Источник: Аргументы и факты

Вооруженные силы Украины разрушили православный храм на Марьинской плотине, разделяющей Марьинку и Георгиевку. Подробности сообщили авторы газеты «Известия», опубликовав соответствующий ролик.

Вандализмом украинские бойцы занимаются на кураховском направлении. Некоторое время в объекте хранились боеприпасы. Отступая, украинцы оставили от храма только груду кирпичей.

По словам очевидцев, сохраненной осталась одна из колон с фреской. Купола при этом завалены. Предположительно, здание было подорвано.

«Украинские боевики целенаправленно разрушают церкви, регулярно наносят по ним удары», — сообщили журналисты.

Ранее сообщалось, что ВС РФ продолжают обхват Курахова в ДНР с западной и южной части. На данный момент в окружении могут находиться от двух до трех бригад.