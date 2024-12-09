Вооруженные силы Украины разрушили православный храм на Марьинской плотине, разделяющей Марьинку и Георгиевку. Подробности сообщили авторы газеты «Известия», опубликовав соответствующий ролик.
Вандализмом украинские бойцы занимаются на кураховском направлении. Некоторое время в объекте хранились боеприпасы. Отступая, украинцы оставили от храма только груду кирпичей.
По словам очевидцев, сохраненной осталась одна из колон с фреской. Купола при этом завалены. Предположительно, здание было подорвано.
«Украинские боевики целенаправленно разрушают церкви, регулярно наносят по ним удары», — сообщили журналисты.
Ранее сообщалось, что ВС РФ продолжают обхват Курахова в ДНР с западной и южной части. На данный момент в окружении могут находиться от двух до трех бригад.