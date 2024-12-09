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Мощные взрывы прогремели в Киевской и Ивано-Франковской областях Украины

На территории регионов гремит воздушная тревога.

Источник: Аргументы и факты

Украинская территория продолжает подвергаться атакам. О ситуации в регионах страны в ночь на 9 декабря рассказали местные журналисты со ссылкой на мониторинговые каналы.

По данным СМИ, мощные взрывы прозвучали в Броварском районе Киевской области. В регионе гремит воздушная тревога с 00:42 по московскому времени.

Аналогичная ситуация складывается в Иваново-Франковской области. По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации, там тревога звучит с 00:33 по московскому времени.

«Ивано-Франковская область — взрывы», — указали журналисты.

Также сирены раздаются в Черновецкой, Тернопольской, Хмельницкой, Ровненской, Киевской, Черниговской, Полтавской, Сумской, Днепропетровской и Харьковской областях.

В ночь на 7 декабря сообщалось о взрывах на юго-западе Украины. Громкие звуки раздавались в городе Могилев-Подольский (Винницкая область), Умани (Черкасская область) и Киевской области.