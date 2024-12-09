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Краснов: взятки составляют более половины всех коррупционных преступлений

Генпрокурор России сообщил, что за девять месяцев зарегистрировали почти 19 тыс. таких преступлений.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Взяточничество составляет более половины коррупционных преступлений. Об этом сообщил генпрокурор России Игорь Краснов в интервью ТАСС к Международному дню борьбы с коррупцией.

«Взяточничество — одно из самых распространенных коррупционных преступлений. В последние годы его доля в общем массиве коррупционной преступности составляет более половины», — сказал он.

Генпрокурор сообщил, что за девять месяцев зарегистрировано почти 19 тыс. таких преступлений (фактов получения или дачи взятки, а также посредничества во взяточничестве), что уже практически соответствует показателю за весь прошлый год — около 20,3 тыс.