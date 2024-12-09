Краснов: взятки составляют более половины всех коррупционных преступлений

Генпрокурор сообщил, что за девять месяцев зарегистрировано почти 19 тыс. таких преступлений (фактов получения или дачи взятки, а также посредничества во взяточничестве), что уже практически соответствует показателю за весь прошлый год — около 20,3 тыс.